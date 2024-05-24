В Турции предложили премии за доносы на неплательщиков налогов

Глава министерства финансов Турции Мехмет Шимшек пообещал платить за сообщения о неплательщиках налогов. Об этом Шимшек пишет в социальных сетях.

«Наша эффективная борьба с недостаточным сбором налогов и уклонением от уплаты продолжается… по итогам налоговой проверки после получения извещения гражданину может быть выплачена премия за уведомление в размере 10 процентов от суммы неуплаченного налога и штрафа», — заявил Шимшек.

По словам главы турецкого минфина, для того, чтобы оставить подобное сообщение, были созданы все условия — известить власти граждане Турции смогут как по телефону, так и через соцсети или мессенджеры.

В Турции происходит кампания борьбы против предприятий и компаний, которые требуют от клиентов оплачивать услуги через онлайн-переводы IBAN. В рамках этой стратегии проверке подвергаются в том числе счета родственников бизнесменов.

До этого стало известно, что Анкара введет жесткие антиинфляционные меры экономии для госструктур.

Ранее аналитик оценил вероятность дефолта в Турции.