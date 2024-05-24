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Правительство предложило лишать прав на 1,5 года за сокрытие номеров

В России хотят лишать прав на 1,5 года за сокрытие номеров

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Евгений Биятов/РИА Новости

Правительство России представило в Государственную думу законопроект, который предусматривает лишение водительских прав на 1,5 года за скрытие номеров автомобилей. Этот законопроект опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он касается специальных устройств, способных скрывать регистрационные номера автомобилей. В случае нарушения водителям грозит лишение прав на срок от одного до 1,5 года, а также конфискация таких устройств.

Авторы законопроекта подчеркивают, что с 2018 по 2023 год количество нарушений, предусмотренных статьей «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков» КоАП, увеличилось в полтора раза.

До этого россиянам рассказали, как получить компенсацию, если повредил машину в яме на дороге. Надо правильно все оформить. Для начала вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации ДТП. Затем с помощью эксперта правильно оценить ущерб.

Ранее в «АвтоВАЗе» допустили возможность использования труда заключенных.

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