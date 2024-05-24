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TikTok вводит «политическую» цензуру

TikTok перестанет рекомендовать пользователям аккаунты государственных СМИ

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Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

TikTok перестанет рекомендовать пользователям аккаунты государственных изданий, телеканалов и других СМИ. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, размещенном в социальных сетях.

Компания утверждает, что данная мера направлена на предотвращение попыток подобного типа аккаунтов охватить более широкие слои населения по конкретным темам.

Утверждается, что социальная сеть будет работать с независимыми внешними экспертами для того, чтобы они проводили оценки аккаунтов государственных СМИ. После этого администраторы TikTok будут маркировать их контент, в том числе рекламу.

До этого стало известно, что компания TikTok планирует на этой неделе сократить значительное количество сотрудников в отделах маркетинга и эксплуатации, ссылаясь на заявление внутренних источников компании.

Недавно в Госдуме РФ оценили, заблокируют ли TikTok в России. Член Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Немкин напомнил, что в 2022 году администрация TikTok самостоятельно приостановила распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций на России в связи с появлением «фейков о специальной военной операции и российской армии».

Ранее в Сомали решили запретить Telegram, TikTok и платформу 1xBet.

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