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Брянский губернатор сообщил о сбитом над областью беспилотнике

Богомаз: над Погарским районом силы ПВО уничтожили украинский БПЛА

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Global Look Press

В небе Брянской области силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил губернатор.

По словам главы региона, никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

О предыдущей атаке БПЛА на Брянскую область сообщалось 21 мая. Около 22:20 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над регионом украинский летательный аппарат.

17 мая брянский губернатор проинформировал о нескольких ударах по селу Зерново со стороны ВСУ. Он отмечал, что обстрел Украина вела целенаправленно по мирным жителям.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 мая Крым атаковали украинские беспилотники и ракеты ATACMS.

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