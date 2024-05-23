Муж-наркоман, проблемы с алкоголем и роман с Нагиевым: яркая жизнь Ларисы Гузеевой Актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой исполнилось 65 лет

Актриса, телеведущая и заслуженная артистка России Лариса Гузеева отмечает 65-летие. Звезда Гузеевой зажглась в середине 80-х, когда актриса сыграла главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». С 2008 года Гузеева закрепила за собой статус главной свахи России, став бессменной ведущей шоу «Давай поженимся». Ее фразы становятся крылатыми, а ругательства расходятся на цитаты. Чем сегодня занимается Лариса Гузеева — в материале «Газеты.Ru».

Трудное детство

close 100% Лариса Гузеева в детстве Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лариса Гузеева родилась в поселке Буртинском Беляевского района Оренбургской области. До пяти лет ее воспитывала мать, которая работала учительницей истории в местной школе, и отчим. Своего родного отца Гузеева никогда не видела. Девочку воспитывали в строгости, из-за чего будущая звезда бунтовала.

«Многое запрещалось, многое скрывалось. До десятого класса мой отчим выставлял меня из комнаты, когда по телевизору показывали фильмы с поцелуями. Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо себя вести. Поэтому школу я ненавидела и, как могла, сопротивлялась догмам. Я стала носить очень короткие юбки, краситься, курить, ругаться матом, за что мою маму в учительской «линчевали у позорного столба», — рассказывала звезда в интервью kp.ru.

Гузеева с детства мечтала стать актрисой и после окончания школы уехала из родного города в Ленинград, где поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (далее — ЛГИТМиК). Чтобы обойти других абитуриенток и привлечь внимание приемной комиссии, накануне вступительных экзаменов Гузеева побрилась наголо. И это сработало: экстравагантную девушку взял на свой курс театральный режиссер Владимир Петров.

Первая роль и всенародная слава Ларисы Гузеевой

close 100% Лариса Гузеева в роли Ларисы Дмитриевны Огудаловой и Никита Сергеевич Михалков в роли Сергея Сергеевича Паратова во время съемок художественного фильма «Жестокий романс», 1983 год Николай Малышев/ТАСС

После окончания института Ларису Гузееву распределили в Оренбургский областной драматический театр. Но актриса отказалась возвращаться на малую родину, так как к тому моменту уже начала сниматься в кино. Первой ее работой стала эпизодическая роль в культовом детективе Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979). По-настоящему знаменитой артистка стала в 1984 году, когда на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» по пьесе Николая Островского «Бесприданница». На роль Ларисы Дмитриевны Огудаловой претендовали более 500 актрис, но Рязанов выбрал именно Гузееву, за что звезда по сей день благодарит режиссера.

«Бесконечно благодарна Эльдару Александровичу. Я все время говорю: «Мама дала мне имя, а Рязанов фамилию». Я благословляю небо, благословляю Рязанова, что он меня взял на эту роль, что я ее сыграла», — призналась артистка в интервью «Пятому Каналу».

По другой версии, на выбор Рязанова повлиял актер театра и кино Сергей Шакуров. Гузеева тогда училась на четвертом курсе ЛГИТМиК и встречалась с Шакуровым — уже довольно известным, старше ее на 17 лет. В это же время Эльдар Рязанов пригласил актера на роль Паратова в «Жестоком романсе». Шакуров предложение принял, но с условием, что режиссер снимет в картине и его новую возлюбленную. Рязанов согласился, и Лариса Гузеева получила свою «судьбоносную» роль. Правда, сам Шакуров в последний момент от съемок отказался, так как получил долгожданную роль Сирано де Бержерака в театре Станиславского, и его место в «Жестоком романсе» занял Никита Михалков.

После «Жестокого романса» Лариса Гузеева стала народной любимицей, вошла в штат киностудии «Ленфильм» и снялась во многих картинах, самыми заметными из которых стали «Соперницы», «Жизнь Клима Самгина», »Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается» и «Секретный фарватер». Всего в фильмографии актрисы более 50 работ, но ни одна из них не повторила оглушительный успех фильма Эльдара Рязанова.

Роман Ларисы Гузеевой и Дмитрия Нагиева

close 100% Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев _larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В середине 80-х у Ларисы Гузеевой был короткий роман с шоуменом Дмитрием Нагиевым. На момент их знакомства Нагиев учился на втором курсе ЛГИТМиКа, а Гузеева уже была звездой первой величины — после выхода фильма «Жестокий романс» ее знала вся страна. Молодые люди встретились в институте, разговорились, а вечером того же дня встретились в ресторане в Доме журналиста. В 2018 году в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) Нагиев признался, что в тот вечер сильно перебрал с алкоголем и из ресторана его «вышвырнули», но именно после этого между ним и Гузеевой вспыхнул короткий, но яркий роман.

«Это была вспышка, всплеск!» — подчеркнул шоумен.

Сама Лариса Гузеева впервые рассказала о романе с Дмитрием Нагиевым в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). По словам актрисы, изначально она обратила внимание на Нагиева из-за его проблем с мимикой и посоветовала молодому человеку обратиться в больницу.

«Когда я увидела Нагиева, подумала, что он очень на меня похож — и у него были похожие проблемы с лицом, как у меня! Я его спрашиваю: «Что с лицом?» Он улыбается, и мимика в одну сторону. Я ему говорю: «В больницу! Срочно!» — вспомнила звезда.

Гузеева дополнила давнюю историю парой личных подробностей, после чего подчеркнула, что по сей день поддерживает дружеские отношения с Нагиевым.

Личная жизнь Ларисы Гузеевой

close 100% Лариса Гузеева и Сергей Курехин РИА Новости/ТАСС

Личная жизнь Ларисы Гузеевой вообще всегда была бурной — или, как говорила сама звезда, «гульной». После окончания школы 17-летняя девушка отправилась в Москву, где познакомилась с музыкантом-авангардистом Сергеем Курехиным. Считается, что именно он разглядел в Гузеевой будущую звезду, увез в Ленинград и уговорил поступать в ЛГИТМиК. Роман продлился четыре года и закончился после того, как музыкант оставил Гузееву ради девушки из обеспеченной семьи, которая впоследствии стала его женой. Спустя много лет Лариса Гузеева призналась в интервью Катерине Гордеевой, что Курехин был единственным мужчиной в ее жизни, который ее бросил.

close 100% Лариса Гузеева в кадре из фильма «Жестокий романс» и Сергей Шакуров РИА Новости

После неудавшихся романов с Курехиным и Шакуровым Гузеева вышла замуж за оператора Илью Древнова. Они познакомились на съемках фильма «Соперницы». По словам актрисы, за ней тогда ухаживали практически все мужчины из съемочной группы — от директора картины до исполнителя главной роли, — но она выбрала ассистента оператора и «безумно влюбилась». После съемок они поженились, но счастье было недолгим — Илья оказался наркоманом и периодически избивал супругу.

«Я возила его по врачам, клала в больницу. Каждый раз он клялся мне, что завяжет с наркотиками и начнет новую жизнь. Но после очередного курса лечения история повторялась. Это был настоящий ад!» — рассказала Гузеева в интервью Spletnik в 2017 году.

Тем не менее пара прожила вместе больше восьми лет. Вскоре после развода Илья Древнов скончался от передозировки наркотиков, его тело нашли в парке. А Лариса Гузеева с головой ушла в работу.

В 1991 году на съемках картины «Избранник» режиссера Михаила Калатозишвили актриса познакомилась со своим вторым мужем — сценаристом Кахой Толордавой. После съемок Гузеева вернулась в Ленинград вместе с новым возлюбленным, в апреле 1992 года они расписались, а спустя несколько дней после свадьбы у пары родился сын Георгий.

close 100% Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова и Каха Толордава _larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Брак продлился семь лет. После развода Каха Толордава уехал обратно в Тбилиси, а Лариса Гузеева с сыном и матерью — в Москву. Несмотря на развод, Толордава всегда поддерживал теплые отношения с сыном, в 2023 году Георгий сыграл свадьбу со своей возлюбленной Анной на родине отца в Грузии.

close 100% Лариса Гузеева с сыном Георгием _larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Со своим третьим мужем Игорем Бухаровым Лариса Гузеева была знакома еще со студенческих лет, но в то время актриса была слишком амбициозна и не замечала влюбленного в нее скромного парня. Все изменилось, когда Гузеева рассталась со вторым мужем, приехала в Москву с маленьким сыном и обратилась к старому другу, к тому моменту уже преуспевающему бизнесмену, за помощью. В 1999 году Гузеева и Бухаров поженились, а спустя год у них родилась дочь Ольга.

close 100% Лариса Гузеева с дочерью Ольгой и сыном Георгием _larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2017 году в эфире программы «Идеальный ремонт» Гузеева призналась, что они с Бухаровым пережили кризис — и даже какое-то время пожили отдельно друг от друга.

«Мы вместе уже 20 лет, всякое бывает. Наши мозги включились, мы решили не смешить страну. То, что произошло с нами, пережить можно, но семейный кризис еще не преодолен. Слава Богу, мы со всем разобрались, развода не будет», — поделилась актриса.

Проблемы с алкоголем

close 100% Лариса Гузеева во время работы XXIII Московского Международного кинофестиваля, 2001 год Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Во время своего первого брака (с оператором Ильей Древновым) Лариса Гузеева пристрастилась к алкоголю. По ее словам, сначала она стала выпивать «назло мужу», а затем поняла, что подсела на алкоголь. Избавиться от алкогольной зависимости ей не удавалось и после развода.

«Я опустилась на это самое дно. Помню, поздним вечером, пошатываясь, шла по улице. И вдруг увидела, что за мной идут два парня. А в голове: «Ну вот, дорогая, ты и приплыла! Убьют — и пикнуть не успеешь! И все из-за проклятого алкоголя. Поперлась, дура, за бутылкой». Не убили чудом! Смогла бандитов убедить меня не трогать. Сказала, что актриса, в фильмах снимаюсь. Но после этого случая я завязала со спиртным. Я пошла, вылечилась и сказала: «Больше так жить не буду», — поделилась она с журналистами «КП».

Окончательно завязать с алкоголем Гузеева не смогла и во втором браке, несмотря на рождение сына.

«Знаете, как я выпивала с грузинским мужем? Он знал, что мне нельзя. Я ставила бутылочку пива или сухого вина — у меня было понатырено везде, выпивала три глотка и куда-нибудь убегала. Приходила никакая, а он говорил: «Лара, тебе нельзя пить. Три глотка вина — а уже пьяная», — призналась Гузеева во время одного из эфиров шоу «Давай поженимся!».

Полностью избавиться от пагубной привычки звезде помогли врачи. По ее словам, обратиться в клинику она решила из-за сына: «Когда услышала, как на замечание мое сын сказал: «Сама бухает и курит, а меня учит». Я это услышала — и все».

Карьера на телевидении

В начале нулевых Лариса Гузеева освоила новую для себя профессию: с 2001 по 2005 год актриса вела передачу «Я — мама» на телеканале ТВЦ, а в 2008 стала ведущей ток-шоу «Давай поженимся!» на Первом. Спустя несколько лет в интервью писателю и журналисту Сергею Минаеву Гузеева призналась, что ее буквально «умоляли» стать ведущей шоу: «Меня умоляли пойти. Я еще кобенилась, думала, зачем мне какие-то «женилки».

close 100% Лариса Гузеева и Роза Сябитова в телепроекте «Давай поженимся!» Первый канал

В конце февраля 2022 года передача «Давай поженимся!» перестала выходить в эфир, но уже летом 2023-го проект вернулся в сетку канала вместе с его бессменными ведущими — Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой.

«Лариса Гузеева стала ведущей, звездой и столпом «Давай поженимся!». Ее фразы расходятся на цитаты, а перепалки с Розой Сябитовой стали легендарными. Более 500 участников, встретившись на проекте, поженились, а количество родившихся у них детей перевалило за 70», — говорится в описании шоу на сайте Первого канала.

В 2017 году Гузеева попробовала себя в новом амплуа и стала ведущей кулинарного шоу «ТилиТелеТесто». Проект просуществовал меньше года и закрылся после нескольких выпусков.

close 100% Лариса Гузеева в телепроекте «ТилиТелеТесто» Первый канал

В 2022 году Лариса Гузеева стала ведущей пятого сезона шоу «Голос. 60+», сменив на этом посту «своего бывшего» Дмитрия Нагиева. По словам артистки, новая роль давалась ей нелегко, поскольку она постоянно сравнивала себя с харизматичным Нагиевым.

«Это очень сложно! Я все время думаю, что до меня был Дима, он блестящий ведущий. Он делал все с такой легкостью, так виртуозно, так талантливо... В такие минуты меня одолевают страхи и сомнения. Кажется, что все не так, поэтому я в полуобморочном состоянии», — говорила артистка во время съемок проекта.

close 100% Лариса Гузеева в телепроекте «Голос 60+» Первый канал

Общественная позиция

В 2021 году во время интервью с Катериной Гордеевой актриса ответила на вопрос относительно своей политической позиции. «Я вообще не либерал, я — крымнаш, мой! Мне очень нравится Москва, мне нравится, что происходит. Да, я ватница абсолютная», — заявила звезда.

Чем Лариса Гузеева занимается сейчас

В последние годы Лариса Гузеева редко снимается в кино, отдавая предпочтение телевидению. Помимо шоу «Давай поженимся!», звезда регулярно появляется на разных проектах в качестве члена жюри, а также ведет подкаст «Письма» на Первом.

В декабре 2023 в интервью журналу Hello Гузеева призналась, что «перегорела» актерством и закрыла для себя эту историю.

«Ну зачем мне это кино? Андрон Кончаловский меня не зовет, Никита Михалков тоже. Назовите фильм, где была бы такая роль для моего возраста, чтобы я пожалела, что ее не сыграла? И потом, я понимаю: что бы я там ни сделала, все равно все будут вспоминать «Жестокий романс», — объяснила свою позицию Гузеева.

Тем не менее в конце 2023 года в прокат вышла комедия «Теща» с Ларисой Гузеевой в главной роли. По словам актрисы, сначала она отказалась от участия в картине, но после встречи с продюсером фильма Тимуром Вайнштейном передумала. В центре сюжета — теща (Лариса Гузеева) и зять (Гарик Харламов), которые ненавидят друг друга и никак не могут найти точки соприкосновения. Во время очередной ссоры герои меняются телами, и чтобы вернуться к прежней жизни, им обоим предстоит пройти немало серьезных испытаний, главное из которых — постоянно быть рядом друг с другом.

close 100% Актеры Лариса Гузеева и Гарик Харламов на премьере фильма «Тёща», 2023 год Кирилл Каллиников/РИА Новости

Примечательно, что на протяжении многих лет Гарик Харламов регулярно снимал пародии на передачу «Давай поженимся!» и жестко высмеивал ведущую шоу в своем блоге. Гузеева в ответ признавалась, что Харламов ее «задолбал», но после совместной работы в «Теще» простила комику все его острые шутки.

«Он чудесный. Мой человек абсолютно. Внутри него есть свет, ему не нужно это изображать или придумывать что-то, чтобы нравиться. Он сам по себе очень душевный, чистый. И талантливый — это безусловно», — заявила звезда после премьеры.