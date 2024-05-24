В школах Херсонской области наблюдается постепенное снижение интереса к изучению украинского языка. Об этом сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сейчас наблюдается постепенное снижение интереса к изучению украинского языка среди учеников и их родителей. Украинский язык как предмет изучают ученики 1-4 классов 44 школ региона из более ста школ», — сказал Сальдо агентству.

Сальдо также отметил, что в Херсонской области для общения и делопроизводство можно использовать как русский, так и украинский язык.

Регион регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Недавно Сальдо сообщал, что беспилотник ВСУ подорвал микроавтобус с жителями Скадовского района Херсонской области, которые ехали собирать клубнику в селе Раденск.

Позже сообщалось, что в Херсонской области в результате атаки ВСУ повреждена электроподстанция.

Ранее Сальдо заявил о боях в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области.