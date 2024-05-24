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Критик Соседов объяснил, почему не будет слушать новый трек Пугачёвой

Критик Соседов заявил, что тема с творчеством Пугачёвой для него закрыта

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Global Look Press

Музыкальный эксперт и ведущий телевизионных программ Сергей Соседов высказал свое мнение о свежем треке Аллы Пугачёвы под названием «Ложный стыд». Свой комментарий он оставил MSK1.RU.

Соседов подчеркнул, что не прослушивал ни одной композиции покинувшей РФ артистки.

«Я не слушал ни одной песни Пугачёвой. И не собираюсь делать это, поскольку для меня эта тема закрыта», — заявил он в интервью .

Критик также призвал оставить в прошлом обсуждение Пугачёвой.

«Я больше не желаю высказывать о ней какие-либо комментарии», — добавил Соседов.

Кроме того, он поделился своим мнением о творчестве нескольких других российских исполнителей. В частности, ведущий вспомнил о Стасе Михайлове, который заявил, что Пугачёва по его мнению была «великой».

«Она уже не будет считаться великой. Она сама подорвала свой статус. Останется лишь какая-то страница советской эстрады, ничего более. <...> Мудрость не приходит ко всем с возрастом», — заключил критик.

Ранее сообщалось, что Пугачёва с небольшим опозданием выпустила песню «Ложный стыд». Пользователи интернета отметили, что в новом видеоклипе 75-летняя артистка предстала в мини-юбке.

При этом Григорий Лепс усомнился, что Пугачева хочет напомнить о себе новой песней.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.

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