Стала известна дата выхода нового фильма Спилберга

Новый фильм от Стивена Спилберга будет представлен зрителям 15 мая 2026 года. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Производство фильма осуществляется студией Amblin Entertainment, основанной известным американским кинорежиссером.

Название картины пока не разглашается, однако известно, что это будет блокбастер по оригинальному сценарию.

За написание сценария отвечает Дэвид Кепп, который ранее сотрудничал с Спилбергом над проектами «Парк Юрского периода» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Эти фильмы вместе собрали более трех миллиардов долларов по всему миру.

Издание Variety ранее сообщало, ссылаясь на источники, что 77-летний Спилберг работает над историей, связанной с НЛО.

Последний фильм режиссера, автобиографическая драма «Фабельманы», был выпущен в сентябре 2022 года.

В начале января сообщалось, что студия Universal запускает в разработку новый фильм по «Миру Юрского периода», планируя полностью перезагрузить вселенную. Сценарий к ней также напишет Кепп — автор «Парка Юрского периода» 1993 года и второй части «Затерянный мир» 1997 года. Отмечалось, что изюминкой нового фильма станет совершенно новый взгляд на эпоху Юрского периода. Продюсерами выступят Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл (все части «Назад в будущее») и Патрик Кроули («Легенды осени»).

Ранее СМИ написали, что Скорсезе может снять фильм о Синатре с Ди Каприо и Лоуренс.