Крым атаковали беспилотниками и 16 ракетами ATACMS

Российская система ПВО отражает массированный удар ВСУ по Крыму. Об этом написал председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по защите суверенитета Владимир Рогов.

ВСУ пытаются нанести массированный комбинированный удар по Крымскому полуострову, заявил представитель общественной палаты.

По его данным, атака производится дронами и 16 ракетами ATACMS.

Взрывы слышны в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае.

В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт.

Координацию удара, по словам Рогова, осуществляет американский разведывательный БПЛА MQ-8 Reaper, зависший в небе над Черным морем на максимально возможном приближении к местам ударов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».