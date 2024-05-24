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Защита генерал-майора Попова обжаловала его арест

Арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова обжаловала его защита

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Depositphotos

Адвокат бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подал апелляцию на его арест по обвинениям в мошенничестве. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Сергей Буйновский, адвокат Попова, отметил, что его клиент регулярно являлся на допросы, не оказывал давление на свидетелей и не намеревался скрываться за границей. По мнению адвоката, нет оснований для заключения под стражу бывшего военного.

По информации следствия, они обратились в суд с просьбой заменить меру пресечения на домашний арест. Заседание по этому вопросу запланировано на 24 мая.

235-й гарнизонный военный суд 21 мая решил арестовать Ивана Попова, бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС России, подозреваемого в мошенничестве.

Андрей Красов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, отметил, что задержания сотрудников Министерства обороны являются частью системной борьбы.

До этого сообщалось, что Вадим Шамарин стал третьим генералом, арестованным после ухода Сергея Шойгу с поста министра обороны. Отставке Шойгу предшествовал арест его зама — Тимура Иванова. О самых громких скандалах связанных с коррупцией и мошенничеством в военном ведомстве с начала СВО — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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