Защита генерал-майора Попова обжаловала его арест

Адвокат бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подал апелляцию на его арест по обвинениям в мошенничестве. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Сергей Буйновский, адвокат Попова, отметил, что его клиент регулярно являлся на допросы, не оказывал давление на свидетелей и не намеревался скрываться за границей. По мнению адвоката, нет оснований для заключения под стражу бывшего военного.

По информации следствия, они обратились в суд с просьбой заменить меру пресечения на домашний арест. Заседание по этому вопросу запланировано на 24 мая.

235-й гарнизонный военный суд 21 мая решил арестовать Ивана Попова, бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС России, подозреваемого в мошенничестве.

Андрей Красов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, отметил, что задержания сотрудников Министерства обороны являются частью системной борьбы.

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