ФСБ на Камчатке задержала экс-инспектора паспортно-визовой службы

Управление ФСБ России по Камчатскому краю пресекло деятельность уже бывшего инспектора регионального филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Об этом пишет РИА Новости.

Утоняется, что сотрудник незаконно организовывал пребывание иностранных граждан в стране. Уточняется, что инспектор одновременно дистанционно работал в Международном центре языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского государственного университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

«Используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности он организовал беспрепятственный прием экзаменов и незаконную выдачу мигрантам сертификатов», — говорится в сообщении.

В отношении нарушителя завели уголовное дело.

До этого ФСБ раскрыла группировку, занимавшуюся легализацией мигрантов из Афганистана и Средней Азии при помощи фиктивных бракосочетаний.

Отмечается, что главным в группировке был гражданин России афганского происхождения Гулмазан Н. Он был задержан с двумя женщинами, которые проживали в Карачаево-Черкесии.

Злоумышленник убедил двух женщин вступать в фиктивные браки с мая 2018 года по октябрь 2022 года. Они выходили замуж, а когда их фиктивные мужья оформляли необходимые для легализации в РФ документы — разводились с ними. Женщины успели выйти замуж таким образом не менее шести раз.

Ранее ФСБ сообщило о выдворении нелегалов после рейда в Мариуполе.