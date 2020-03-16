Минздрав Бельгии опубликует выкройку медицинской маски

Министерство здравоохранения Бельгии намерено опубликовать в сети выкройку для самостоятельного пошива медицинской маски, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя минздрава Жана Эйкманса газете Le Soir.

По словам Эйкманса, подобное решение принято из-за массового интереса к пошиву масок в условиях дефицита из-за коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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