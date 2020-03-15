Консульские отделы посольств России приостанавливают прием граждан

Консульские отделы российских посольств в Бельгии, Испании и Норвегии приостанавливают прием граждан в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатические представительства.

Временные ограничения вступают в силу в понедельник, 16 марта. Посольство России в Бельгии допускает прием граждан в экстренных случаях, по иным вопросам связываться с консульским отделом следует по телефону.

Посольства в Испании и Норвегии полностью ограничивают личный доступ граждан в консульские отделы, они обязуются после снятия ограничений принимать людей, оформивших предварительную запись, в приоритетном порядке.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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