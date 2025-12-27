Камчатские власти рассказали, когда восстановят движение на дорогах

На Камчатке после снегопада не восстановят движение до конца дня

Движение на дорогах Петропавловска-Камчатского, нарушенное из-за сильного снегопада, восстановят только в воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

На городских дорогах сохраняется сложная обстановка, работает снегоуборочная техника. В условиях прохождения циклона сегодня до 21:00 на дорогах продолжат курсировать машины высокой проходимости», — сказано в сообщении.

Горожан простят оставаться дома и не пользоваться авто. На основных магистралях чистят снег и расширяют проезжую часть, добавили в краевой администрации.

27 декабря сообщалось, что на Камчатке начался «снежный апокалипсис» из-за сильного снегопада. По данным Telegram-канала Baza, выпало две месячные нормы осадков. По данным СМИ, в Петропавловске-Камчатском самая сложная ситуация: там встал общественный транспорт, в Усть-Большерецком округе перекрыли несколько дорог.

Власти рекомендуют компаниям отправить сотрудников на удаленку. Занятия в школах отменили.

