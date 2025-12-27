Проценты по кредиткам в России достигли максимума за четыре года

Полная стоимость кредитов по кредитным картам в России в ноябре почти достигла 50%, став максимальной как минимум с 2021 года. Об этом свидетельствуют расчеты компании «Скоринг бюро», с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным аналитиков, средняя полная стоимость кредита по кредитным картам в ноябре составила 47,4%. Это рекордный показатель за весь период наблюдений, тогда как в ноябре 2021 года он находился на уровне 21,9%.

Резкий рост, как отмечается в исследовании, произошел в декабре прошлого года. Тогда на фоне рекордных значений ключевой ставки средняя ПСК по кредиткам увеличилась сразу на 10,4 процентного пункта и достигла 37%.

Гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин пояснил, что рост ПСК связан с увеличением затрат банков на выпуск и обслуживание кредитных карт. По его словам, карточный бизнес остается затратным для кредиторов, и для сохранения доходности банки вынуждены повышать полную стоимость кредита.

При этом Лагуткин отметил, что сейчас рынок кредитных карт выглядит относительно стабильным. В компании считают, что в ближайшие месяцы значительного роста ПСК ожидать не стоит, не исключена и умеренная коррекция показателя вниз.

Ранее россиянам объяснили, какой запас денег можно считать подушкой безопасности.