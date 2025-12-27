Суд взыскал задолженность с театра Михалкова

Размер шрифта
РИА: суд Москвы взыскал 55 тыс. рублей с театра Михалкова
Сергей Бобылев/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы взыскал задолженность с театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о задолженности театра к банку. Она возникла по договору от 29 апреля 2019 года за период с 4 ноября 2024 по 21 ноября 2025 года. Представители театра должны выплатить 55 тысяч рублей. Отмечается, что должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительно его исполнения.

По данным РИА Новости, у театра нет полной информации по делу, так как они не получили официальных документов.

В марте компания Никиты Михалкова увеличила прибыль почти на 20 миллионов рублей за прошедший год.

Прибыль ООО «Бесогон» составила 49 миллионов 598 тысяч рублей за 2024 год, что на 19 миллионов 211 тысяч больше, чем за 2023-й. В том году фирма заработала 30 миллионов 387 тысяч рублей. Компания получила выручку в размере 89 миллионов 51 тысячи рублей за 2024 год, а за 2023-й – 63 миллионов 308 тысяч рублей.

Основной вид деятельности ООО «Бесогон» — это производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Ранее Путин вручил Никите Михалкову орден.

