МО: Купянск находится по контролем ВС РФ, зачистка города от ВСУ продолжается

Город Купянск в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России, зачистка города от украинских военнослужащих продолжается. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

По его словам, на Купянском направлении подразделения «Запада» продолжают отражать контратаки военнослужащих ВСУ, пытающихся подступиться к городу. В настоящее время идет уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, а также техники противника.

Отмечается, что в течение суток в районе Купянска российские бойцы отразили пять контратак ВСУ в районах пяти населенных пунктов, утраты территории не допущено. ВСУ же потеряли пять единиц техники и более 20 военнослужащих.

Кроме того, российские войска уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и 24 единицы техники, в том числе бронированную машину «Хамви».

Расчетами противовоздушной системы, группами радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения подавлены и сбиты в воздухе 27 беспилотников самолетного типа и 40 тяжелых ударных гексакоптеров ВСУ.

Также российские военные уничтожили 35 пунктов управления дронами противника, терминал спутниковой связи «Старлинк» и четыре полевых склада с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что дроноводы «Запада» сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе.