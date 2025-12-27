Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Минобороны рассказали о зачистке Купянска в Харьковской области от ВСУ

МО: Купянск находится по контролем ВС РФ, зачистка города от ВСУ продолжается 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27515071_rnd_7",
    "video_id": "record::bc2d5770-2228-4d20-b066-2694879b7bf8"
}

Город Купянск в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России, зачистка города от украинских военнослужащих продолжается. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

По его словам, на Купянском направлении подразделения «Запада» продолжают отражать контратаки военнослужащих ВСУ, пытающихся подступиться к городу. В настоящее время идет уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, а также техники противника.

Отмечается, что в течение суток в районе Купянска российские бойцы отразили пять контратак ВСУ в районах пяти населенных пунктов, утраты территории не допущено. ВСУ же потеряли пять единиц техники и более 20 военнослужащих.

Кроме того, российские войска уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и 24 единицы техники, в том числе бронированную машину «Хамви».

Расчетами противовоздушной системы, группами радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения подавлены и сбиты в воздухе 27 беспилотников самолетного типа и 40 тяжелых ударных гексакоптеров ВСУ.

Также российские военные уничтожили 35 пунктов управления дронами противника, терминал спутниковой связи «Старлинк» и четыре полевых склада с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что дроноводы «Запада» сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе.
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+