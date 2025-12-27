Легенды «Зенита» выступили против лимита на легионеров в РПЛ

Аршавин и Кержаков выступили против лимита на легионеров в РПЛ

Легенды петербургского «Зенита» Андрей Аршавин и Александр Кержаков на YouTube-канале «Это футбол, брат!» выступили против лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Кержаков сказал, что он против любых лимитов.

«Да это не «погубит» или «не погубит». Это просто неправильно. Вот и все», — отметил Аршавин.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более 10 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 5 легионеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.

Ранее глава РПЛ заявил, что ужесточение лимита на легионеров не решит проблемы.