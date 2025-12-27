Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Под Уфой бешеная лиса напала на мужчину и сторожевую собаку

Под Уфой охранник пострадал при попытке разнять бешеную лису и собаку
Piotr Krzeslak/Shutterstock/FOTODOM

Под Уфой в районе кафе «Отдых» зафиксировали нападение бешеной лисы на человека и домашнее животное. О происшествии сообщил UFA1.RU директор Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

По его словам, лиса сцепилась со сторожевой собакой, и это заметил охранник. Мужчина попытался разнять животных, после чего обнаружил у себя повреждение. При этом не исключается, что травму ему могла нанести собака, а не дикое животное.

Стрельников уточнил, что лису забрали и поместили на карантин, где она погибла. Позднее специалисты подтвердили у нее бешенство. Охранника удалось найти, однако судьба собаки, по его информации, остается неизвестной. Представители центра также планируют пройти вакцинацию от бешенства.

Кроме того, в расположенном рядом селе Чесноковка 18 декабря объявили карантин по бешенству. Власти при этом публично не связывали введенные меры с данным инцидентом.

Ранее мужчина заразился бешенством от донорской почки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27515143_rnd_1",
    "video_id": "record::a8944ac4-112a-491a-950c-53149748772a"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+