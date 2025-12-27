Под Уфой бешеная лиса напала на мужчину и сторожевую собаку

Под Уфой в районе кафе «Отдых» зафиксировали нападение бешеной лисы на человека и домашнее животное. О происшествии сообщил UFA1.RU директор Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

По его словам, лиса сцепилась со сторожевой собакой, и это заметил охранник. Мужчина попытался разнять животных, после чего обнаружил у себя повреждение. При этом не исключается, что травму ему могла нанести собака, а не дикое животное.

Стрельников уточнил, что лису забрали и поместили на карантин, где она погибла. Позднее специалисты подтвердили у нее бешенство. Охранника удалось найти, однако судьба собаки, по его информации, остается неизвестной. Представители центра также планируют пройти вакцинацию от бешенства.

Кроме того, в расположенном рядом селе Чесноковка 18 декабря объявили карантин по бешенству. Власти при этом публично не связывали введенные меры с данным инцидентом.

Ранее мужчина заразился бешенством от донорской почки.