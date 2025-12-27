Размер шрифта
В Киеве и двух областях Украины произошло отключение света

Минэнерго Украины: в Киеве, Киевской и Черниговской областях пропал свет
Потребители в Киевской и Черниговской областях, а также в столице остались без света из-за ударов по энергосистеме Украины. Об этом сообщило министерство энергетики страны в Telegram-канале.

«Как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий», — отметили в ведомстве.

27 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что более 2 600 жилых домов в городе остались без отопления. Электричество пропало в 187 детских садах, 138 школах и 22 учреждениях социальной сферы.

По данным издания «Страна.ua», частично было обесточено метро в столице Украины.

Ночью в Киеве произошли несколько взрывов. Кличко сообщил о работе систем противовоздушной обороны. Позднее в СМИ появилась информация, что в результате взрывов в украинской столице могли быть повреждены теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В частности, местные жители рассказали о прилете по ТЭЦ-5.

Кроме того, без света осталась большая часть города Бровары в Киевской области.Комментируя ситуацию, мэр населенного пункта Игорь Сапожко подчеркнул, что в настоящее время графики отключения электроэнергии не действуют.

Ранее на западе Украины отключилось водоснабжение.

