Легенда «Зенита» заявил, что у тренера «Динамо» ничего не получится

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался на YouTube-канале «Это футбол, брат!» о перспективах московского «Динамо» после назначения на пост главного тренера, заявив, что у специалиста ничего не получится.

«Они не улучшат свою игру. Думаю, самый главный критерий — это то, что Гусев не справится с раздевалкой. Мне кажется, после тех интервью, что он дал, просто в него никто не поверит», — сказал Радимов.

И.о. главного тренера Ролан Гусев 23 декабря стал официально стал главным тренером «Динамо», подписав контракт до 30 июня 2026 года.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

Ранее легенда московского «Спартака» поддержал назначение Гусева на пост тренера «Динамо».