В США полиция попросила преступников отложить дела из-за коронавируса

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Noah Berger/AP

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити в Twitter попросила преступников отложить правонарушения из-за коронавируса.

«Из-за подтвержденного заражения в результате локального распространения COVID-19 полиция Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих указаний», — говорится в сообщении.

Правоохранители поблагодарили преступников за понимание.

В США коронавирусом заразились больше трех тысяч, погибли 60 человек.

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