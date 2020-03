В США полиция попросила преступников отложить дела из-за коронавируса

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити в Twitter попросила преступников отложить правонарушения из-за коронавируса.

«Из-за подтвержденного заражения в результате локального распространения COVID-19 полиция Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих указаний», — говорится в сообщении.

Правоохранители поблагодарили преступников за понимание.

В США коронавирусом заразились больше трех тысяч, погибли 60 человек.

Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious behavior to cease until further notice. We appreciate your anticipated cooperation in halting crime & thank criminals in advance. #SocialDistancingNow #behaveyourself pic.twitter.com/JeQnQKdXAT