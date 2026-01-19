«Эта ситуация меня разбила»: Валя Карнавал вышла на связь в слезах

Блогерша и певица Валя Карнавал заявила в Telegram-канале, что негативные комментарии довели ее до слез.

24-летняя знаменитость опубликовала ролик — артистка рассказала, что в конце 2025 года получила множество сообщений от интернет-пользователей якобы она неестественная, фальшивая, ненатуральная и неискренняя. В публичном пространстве певица старалась не показывать своих переживаний, но она уже больше не может сдерживать эмоции.

«Я честно стараюсь стойко переживать каждую ситуацию: выстоять, как оловянный солдатик. После одной ситуации в своей жизни решила, что не хочу показывать что-то такое, и чтобы люди увидели и запомнили меня такой. Но на самом деле я выгляжу так уже много времени», — сказала знаменитость в ролике, на котором предстала в слезах.

Накануне, поделилась Карнавал, ее страницу в соцсетях взломали — это и стало последней каплей. Ситуацию усугубило то, что певица заболела.

«Я тоже человек, а эта ситуация со взломом, меня просто разбила. Мне было так плохо целый день: я проснулась с температурой, чувствовала себя так, будто каждую косточку выкручивают наизнанку…» — заявила она.

По словам Карнавал, до нынешнего момента она старалась «вычеркнуть» в себе слезливость, поскольку считала ее никому не нужной эмоцией. Певица боялась, что фанаты сочтут ее «сопливой», если она будет показывать подобный эмоциональный контент в соцсетях.

«Я не жалуюсь, но я тоже человек. Знаю, у каждого свое — там, где болит, — и стараюсь всегда стоять, не показывая. Но сегодня ситуация просто…» — подытожила артистка.

