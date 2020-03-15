Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.

Психолог объяснил это тем, что граждане России закалены серьезными испытаниями в истории страны, среди которых пандемия коронавируса далеко не самая страшная.

«Нам было и есть нечего в стране — конец 80-х — начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, бандитизма», — пояснил Хорс.

При этом, по мнению специалиста, молодые россияне опасаются данного вируса больше, чем их родители, так как у молодежи нет такого опыта преодоления невзгод, как у старшего поколения.

По последним данным, коронавирус выявлен у 59 россиян.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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