В Белгородской области при атаке дрона пострадал глава сельского поселения

Глава администрации сельского поселения в Борисовском округе Белгородской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон нанес удар по движущемуся автомобилю в поселке Борисовка. В салоне находился глава Березовки Валерий Борисенко, который получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча. Изначально чиновника доставили в Борисовскую центральную районную больницу, но врачи решили перевести его в городскую больницу №2 в Белгороде для дальнейшего лечения.

«Транспортное средство повреждено», — добавил Гладков.

5 декабря украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в селе Волчья Александровка в Белгородской области. В результате два мирных жителя пострадали. У одного из мужчин диагностировали слепые осколочные ранения колена, у второго — осколочные ранения плеча. Пострадавших доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Как рассказал губернатор региона, коммерческий объект также получил повреждения — у здания оказался посечен фасад.

Ранее три жителя Белгородской области получили ранения из-за атаки украинских войск.