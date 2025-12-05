На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Союзе пенсионеров России оценили идею поднять минимальную пенсию

Союз пенсионеров: идея поднять минимальные пенсии почти нереализуема
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Идея поднять минимальные пенсии в России практически нереализуема. Об этом в беседе с Life.ru заявил председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский.

«Я реалист и считаю, что это просто неосуществимо, и не надо вводить в заблуждение многомиллионную армию пенсионеров, не надо обнадеживать и расстраивать — вот главный минус идеи», — сказал глава союза.

Рязанский добавил, что сегодня у государства нет необходимых для увеличения пенсий средств. По его словам, реализация инициативы повлекла бы «невероятные расходы», которые не предусмотрены бюджетом.

Утром 5 декабря депутаты фракции «Справедливая Россия» выступили с инициативой увеличить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тыс. рублей. Глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова отметила, что такой размер выплат даст старшему поколению не только базовый комфорт, но и возможность оставаться участниками социально-экономической жизни страны.

Ранее эксперт назвал размер зарплаты, необходимой для пенсии в 45 тыс. рублей.

