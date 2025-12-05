На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московский «Покровка.Театр» возобновил работу после реструктуризации

Худрук «Покровка.Театра» поблагодарил Депкульт Москвы за веру в молодую команду
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Московский «Покровка.Театр» возобновил свою деятельность при поддержке Департамента культуры столицы. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал художественный руководитель театра Дмитрий Бикбаев, возглавивший учреждение в июле 2025 года.

«Я хочу сказать огромные слова благодарности департаменту культуры города Москвы», — подчеркнул он.

Также Бикбаев отметил ключевую роль министра правительства Москвы Алексея Фурсина и его команды в восстановлении театра.

По его словам, благодаря оперативной помощи легендарная площадка, основанная в 1991 году режиссером Сергеем Арцибашевым, получила возможность вернуться к полноценной работе.

Кроме того, художественный руководитель особо выделил доверие со стороны властей к молодой команде, не имевшей ранее опыта управления театральными организациями.

«И я очень благодарю коллег из департамента культуры за то, что они поверили в нас, в молодых ребят, которые по сути не имели серьезного опыта в управлении именно театральными организациями, но в кратчайшие сроки мы стараемся обеспечивать очень качественные результаты. Мы буквально живем на работе, и мы очень благодарны, что нам поверили», — сказал Бикбаев.

Напомним, «Покровка.Театр» был основан в 1991 году режиссером Сергеем Арцибашевым. После его смерти в 2015 году руководство театром перешло к Геннадию Шапошникову. В 2022 году главным режиссером был назначен Михаил Милькис.

Загрузка
 
Теперь вы знаете
