Макрон отрицает, что говорил Зеленскому о «предательстве США»

Макрон опроверг сообщения о том, что говорил Зеленскому о предательстве США

Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает сообщения в СМИ о том, что он говорил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о потенциальном «предательстве» со стороны США. Слова французского президента приводит The Guardian.

«Нам нужны Соединённые Штаты для мира. Соединённым Штатам нужны мы, чтобы этот мир был прочным и крепким», — подчеркнул он.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со всеми европейскими лидерами. По данным журнала Der Spiegel, в ходе беседы Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выразили опасения, что США могут «предать Украину и Европу». В частности, французский лидер заявил о «вероятности, что США предадут Украину в вопросах территорий». Кроме того, он обратил внимание, что видит «большую угрозу» для украинского коллеги.

5 декабря аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович удивился заявлению Макрона о «предательстве» со стороны США. По его словам, американский лидер Дональд Трамп мог бы просто бросить Украину на произвол судьбы и отказаться от участия в урегулировании конфликта.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в социальной сети X написал по этому поводу о том, что США следует направить к берегам Франции пару «лучших в мире подлодок».

Ранее Макрон заверил, что между Европой и США «нет недоверия».