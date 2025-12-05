На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии тысячи школьников вышли на протесты против реформы военной службы

В крупных городах Германии прошли акции протеста против законопроекта о модернизации военной службы в Германии, который предполагает ввод обязательной жеребьевки в случае необходимости доукомплектования бундесвера, а также введение обязательного медицинского освидетельствования мужчинам, родившимися после 31 декабря 2007 года.

В Берлине на акцию протеста собрались свыше трех тысяч школьников, сообщает издание Berliner Morgenpost. Они прошли по центру города с плакатами и транспарантами, критикуя новый закон. Вечером ожидается вторая волна протестного шествия.

В Гамбурге у главного университета города собрались около 1,7 тысячи человек, отмечает телерадиокомпания NDR. Кроме того, против нового закона прошли протесты в Штутгарте, Ростоке, Нюрнберге, Лейпциге и в 70 других городах и общинах.

5 декабря в бундестаге проголосовали за законопроект о модернизации военной службы в Германии. Из 596 человек за него проголосовали 323 человека, 272 — против и один воздержался.

В середине октября партии правящей в ФРГ коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) после длительных споров нашли компромисс, который предполагает, что молодые мужчины должны будут заполнить анкету, пройти медицинский отбор и собеседование, и в случае, если добровольцев окажется мало, отобранные по жеребьевке лица будут обязаны пройти шестимесячную военную службу.

Новый формат добровольной военной службы создан по образцу шведской модели. Предполагается, что он должен вступить в силу с начала 2026 года.

Ранее на видео попал протест французского военного из-за «наполеоновских замашек» Макрона.

