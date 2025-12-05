В Туле мужчина пытался взорвать бизнесмена гранатой

В Туле арестован мужчина, подозреваемый в установке взрывного устройства у дома местного предпринимателя. Об этом сообщает СУ СК РФ области.

Инцидент произошел 25 сентября 2023 года в частном доме на улице Тургеневской. Неизвестный закрепил гранату на ручке входной двери. Когда хозяин открыл дверь, произошла детонация. По счастливой случайности, в результате взрыва никто не пострадал.

Подозреваемый сразу же скрылся с места преступления и уехал за пределы региона. Оперативникам удалось задержать подозреваемого спустя два года, 37-летний мужчина заключен под стражу. Фигурант уголовного дела признался, что пытался устроить взрыв на почве личной неприязни к потерпевшему.

До этого в Белгороде военный взорвал гранату в квартире. 24-летний Максим, военнослужащий из Калуги, жил на съемной квартире. Он распивал алкоголь вместе со своей знакомой и взорвал гранату в ходе застолья. Пострадавшие выжили, хозяйка квартиры оценила причиненный ущерб в 1,5 млн рублей.

Ранее на Урале мужчина грозился взорвать гранату в жилом доме.