Эквадор закрывает границы из-за коронавируса

Вице-президент Эквадора Отто Сонненхольцнер заявил, что границы государства будут закрыты для всех прибывающих в страну на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, вводится запрет на все международные рейсы, в том числе на международный наземный и морской транспорт.

Уточняется, что для иностранных граждан решение вступит в силу в воскресенье 15 марта в 23.59 по местному времени, а для эквадорцев – на сутки позже.

Кроме того, в стране вводится запрет на массовые мероприятия, в том числе и религиозные.

По данным местных СМИ, в государстве заразились коронавирусом 28 человек, от заболевания скончались трое.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.