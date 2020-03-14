Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек

От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Таким образом число умерших от инфекции в Италии достигло 1441 человек.

По данным Боррелли, сейчас коронавирусом в стране болеет 17750 человек.

«На 2795 больше, чем накануне», — заявил Боррелли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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