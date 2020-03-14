ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу

Сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке будут работать удаленно из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

Новый режим работы продлится с 16 марта до 12 апреля, сотрудники штаб-квартиры смогут работать из дома, если их физическое присутствие на рабочем месте не является необходимым.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 138 тысяч, погибли 5097 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Источник: в штаб-квартире ООН выявлен первый случай заражения коронавирусом

— Число зараженных коронавирусом в Нью-Йорке выросло на более 100 человек

— Трамп ввел режим ЧС в США