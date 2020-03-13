В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковой части Китая возросло до 80 813 человек. Об этом сообщает сайт государственного комитета по здравоохранению.

По данным госкомитета, за прошедшие сутки в Китае зарегистрировано только восемь новых случаев заболевания. При этом жертвами коронавируса за это время стали семь человек.

«В настоящий момент болеют 13 526 человек (у 4020 человек наблюдается тяжелое состояние), 64 111 человек выписаны из больниц, 3176 скончались», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4960 человек.