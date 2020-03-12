В тайском городе схватка двух группировок обезьян шокировала местных жителей
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В Лопбури, тайском городе обезьян, произошла массовая драка между двумя группировками животных, пишет Bangkok Post.
Сотни обезьян, разделившиеся на храмовых и городских, устроили драку.
Обычно животные не враждуют между собой, но сейчас, по предположениям местных жителей, они не поделили территорию или пропитание.
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