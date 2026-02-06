Оружейный хаб, важнейший порт: почему Киев боится потерять Одессу

Люди на набережной в Одессе, Украина, 2025 год

В рамках соглашения об урегулировании конфликта украинская сторона рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы, сообщил источник ТАСС. 4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Стороны назвали прошедшие встречи «конструктивными», но никаких конкретных итогов раскрыто не было. При этом многие эксперты отмечают, что затягивание переговоров не идет на пользу Киеву. Готова ли будет Москва согласиться с условием Киева об Одессе и чем может обернуться постоянная отсрочка подписания мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

В ходе переговоров, которые прошли 4-5 февраля в Абу-Даби, Украина потребовала от российской стороны предоставить гарантии безопасности для Одессы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«В тексте будущего мирного соглашения будут прописаны гарантии того, что российские войска не пойдут на Одессу»,

— утверждает источник ТАСС.

В рамках второго этапа переговоров в ОАЭ сторонам конфликта при посредничестве Соединенных Штатов удалось договориться об обмене военнопленными и обсудить вопрос территорий и механизм прекращения огня.

По итогам встреч глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Заид Аль Нахайян заявил, что у России и Украины есть общий фундамент для дальнейшего прогресса.

«Два раунда переговоров, которые прошли в Абу-Даби, позволили провести содержательные и конструктивные переговоры и показали наличие общей основы, на которой можно строить дальнейший процесс», — сказано в заявлении министра.

Следующие раунды переговоров могут пройти в США, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В своем вечернем видеообращении он отметил, что Киев готов ко всем рабочим форматам, которые могут приблизить мир, но конфликт должен закончиться так, чтобы Россия «не получила вознаграждения».

Почему именно Одесса?

Желание Киева гарантированно получить Одессу по мирному соглашению объясняется тем, что это портовый город, который сейчас используется как оружейный хаб ВСУ, пояснил «Газете.Ru» член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Еще со времени зерновой сделки Одесса является для Киева оружейным хабом, через который ВСУ получают поставки от иностранных государств. Мы в Москве это понимаем прекрасно, а потому никаких гарантий по этому поводу скорее всего не будет», — сказал депутат.

По его мнению, подобные просьбы Киева можно расценивать как очередное «словоблудие».

«Если подобное условие действительно было высказано в ходе встречи в Одессе, то это больше похоже на словоблудие. Странно, что Киев не задумывается о том, чтобы сохранить собственную государственность, но при этом думает о том, как бы сохранить порт», — заключил Колесник.

Одесса важна для Киева потому, что большая доля всего экспорта страны проходит именно через этот порт, пояснил в беседе с «Газетой.Ru» бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«Продукты металлургической отрасли, аграрные товары, вообще в целом львиная доля всего украинского экспорта проходит через Одессу. Выдвигая подобное условие, Киев пытается сохранить хотя бы какой-то процент поступлений в бюджет страны после окончания СВО», — сказал экс-нардеп.

Он добавил, что в случае, если атаки на Одессу продолжатся, то Украина не сможет стабилизировать свою финансовую систему.

«Согласится ли на такое условия Россия — большой вопрос, который, как мне кажется, зависит от того, что Украина готова предложить взамен. Пока что мы услышали только требования со стороны Киева, но никаких предложений», — отметил Килинкаров.

Эксперты добавляют, что для России Одесса всегда была особой зоной интересов, так как это не просто портовый город, имеющий стратегическое значение, но еще и город, где достаточно лояльно относятся к России.

«Одесса очевидно всегда входила в зону российских интересов во-первых из-за выхода к морю, что несет важное стратегическое и торговое значение. Кроме того, в Одессе достаточно лояльно относятся к России, так что Киев опасался, что в рамках СВО Москва попытается захватить этот город», — пояснил политолог Константин Блохин.

По мнению Блохина, «Россия могла бы согласиться» на подобное условие, но все зависит от конкретики и интерпретаций, которые предложит Киев.

Новый способ затянуть переговоры

Любое новое условия или дополнение в перечне требований сторон — это очередная возможность для Киева затянуть переговорный процесс, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Киев стремится затянуть переговоры, а любое дополнительное условие или новая формулировка в тексте соглашения в любом случае требует времени для осмысления. При этом затягивание переговоров Украине нужно как-то объяснить Трампу, и гарантии безопасности для Одессы в принципе служат хорошим оправданием»,

— сказал «Газете.Ru» депутат.

Он добавил, что Киев выбрал Одессу еще и потому, что на Западе также заинтересованы в том, чтобы этот город остался во владении Украины.

«Без выхода к Черному морю привлекательность Украины как военного актива НАТО существенно снижается. Именно поэтому акцент делается на Одессе как на том самом морском порте, который может быть привлекателен не только для гражданских торговых судов, но и для судов военного назначения», — заключил Новиков.

Несмотря на то, что Киев продолжает затягивать переговорный процесс, многие зарубежные аналитики считают, что такая тактика сыграет только во вред самой Украине.

«Если Украина не пойдет на сделку с Россией сейчас, то следующее предложение может означать, что они потеряют Одессу, и, возможно, Киев», — заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он отметил, что Россия все еще «хочет дать Украине возможность остаться нормальной страной». Однако каждое последующее предложение на переговорах может быть хуже предыдущего, поэтому Киеву стоит согласиться на мир как можно скорее.

Данной точки зрения придерживается и политолог Константин Блохин. В беседе с «Газетой.Ru» он напомнил, что Россия медленно, но верно достигает успеха по всей территории фронта.

«Российские войска продолжают успешное продвижение на всех направлениях фронта, а потому очевидно, что чем дольше Киев тянет с заключением мирного соглашения, тем хуже становятся его позиции.

При этом я бы не рассчитывал на месте Киева на возобновление поддержки США на уровне, что был при президенте Байдене. У Штатов сейчас другие приоритеты», — сказал политолог.

Возможностей затянуть переговорный процесс у Киева более чем достаточно, но такая стратегия не приведет ни к чему хорошему для самого же украинского руководства, считает экс-нардеп Спиридон Килинкаров.

«Оттягивать принятие окончательного решения по миру не получится бесконечно. На самом деле для Киева вся дилемма с мирным договором сводится к одному выбору: поддерживать Трампа или поддерживать европейских союзников. В какой-то момент Украине придется выбрать сторону», — пояснил экс-нардеп.