«Город сотряс мощный грохот». Как Белгород и Брянск пережили ракетный обстрел ВСУ

Украинские войска ночью ударили по объектам энергетики в Белгороде. Власти сообщили о сложностях с подачей электроэнергии, а также с тепло- и водоснабжением. Специалистам пришлось задействовать резервную генерацию. Из-за перебоев с электроэнергией было зафиксировано 113 случаев застревания людей в лифтах. Кроме того, ВСУ выпустили ракеты по объектам инфраструктуры Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, это была «мощная атака».

Белгород ночью подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Белгород подвергся ракетному обстрелу, в ходе которого выпущено 12 боеприпасов. Также над городом сбиты 10 беспилотников самолетного типа. Повреждены три автомобиля и энергетическая инфраструктура», — отметил он в своем Telegram-канале.

В некоторых частях города после атаки фиксировались сбои в подаче электроэнергии, тепло- и водоснабжении, сообщил мэр Валентин Демидов. По состоянию на 6:20 мск «не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде», уточнил Гладков. По словам Демидова, специалистам пришлось задействовать резервную генерацию, чтобы подключить многоквартирные дома, социальные объекты и сооружения водоканала.

«Мы контролируем сроки, чтобы отключение жилья и социальных объектов от тепла и от электроэнергии не нанесло критического урона для тех, кто в них находится <…> Крайне сложная ситуация, но мы проходили еще более сложную ситуацию», — подчеркнул Гладков.

Несмотря на последствия ракетной атаки, школы, детские сады, больницы и поликлиники в Белгороде работают в обычном очном формате. Однако в некоторых частях города не работают светофоры, на 15 перекрестках выставлены регулировщики, добавил Демидов.

По информации Telegram-канала «Белгород №1», из-за перебоев с электроэнергией было зафиксировано 113 случаев застревания людей в лифтах . Кроме того, в Белгороде прекратил работать парк аттракционов «Калейдоскоп». Также подписчики канала сообщали о перебоях с радио- и ТВ-вещанием.

По словам Гладкова, в микрорайонах Белгорода, где нет электроэнергии, можно зайти в дома культуры, библиотеки и физкультурно-оздоровительные комплексы, чтобы бесплатно зарядить телефон. Пункты временного размещения и обогрева власти пока не разворачивают.

В результате обстрела объекты энергетики повреждены не только в областном центре, но и в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском округах, добавил губернатор.

Ракетная опасность в Белгороде объявлялась накануне около полуночи и действовала 14 минут, следует из сообщений регионального управления МЧС России. По информации SHOT, Белгород обстреливался американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Минимум пять-шесть громких взрывов прозвучало незадолго до полуночи. В небе было видно несколько ярких вспышек», — сообщил Telegram-канал.

Позже, с 2:20 до 2:34 мск, жителей предупреждали об опасности атаки беспилотников.

Удары по Брянской области

Мощной атаке ВСУ подверглись объекты инфраструктуры и в Брянской области. Украинские войска нанесли комбинированный удар с применением РЗСО HIMARS и реактивных БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены, однако энергоснабжение было оперативно восстановлено, отметил глава региона.

«Город сотряс мощный грохот. Очевидцы сообщали о громких звуках в разных районах города», — пишет местное издание «Новости Брянска».

Кроме того, ВСУ атаковали FPV- дронами поселок Белая Березка Трубчевского района — повреждены частный дом и легковой автомобиль. По словам Богомаза, осколочные ранения получил мирный житель, мужчину оперативно доставили в больницу.

Ракетная опасность в Брянской области действовала около десяти минут после полуночи, следует из публикаций губернатора. С 1:35 до 1:45 объявлялась беспилотная опасность. По информации Минобороны РФ, над регионом ночью сбили 26 беспилотников.

4 февраля ВСУ атаковали Брянскую область не только системами HIMARS и БПЛА, но и управляемыми ракетами большой дальности «Нептун», сообщил Богомаз. 20 частных домов получили повреждения, еще один был полностью уничтожен. В одной из многоэтажек были повреждены 27 квартир.