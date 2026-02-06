Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

«Город сотряс мощный грохот». Как Белгород и Брянск пережили ракетный обстрел ВСУ

ВСУ применили HIMARS для атаки по объектам энергетики Брянской области

Украинские войска ночью ударили по объектам энергетики в Белгороде. Власти сообщили о сложностях с подачей электроэнергии, а также с тепло- и водоснабжением. Специалистам пришлось задействовать резервную генерацию. Из-за перебоев с электроэнергией было зафиксировано 113 случаев застревания людей в лифтах. Кроме того, ВСУ выпустили ракеты по объектам инфраструктуры Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, это была «мощная атака».

Белгород ночью подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Белгород подвергся ракетному обстрелу, в ходе которого выпущено 12 боеприпасов. Также над городом сбиты 10 беспилотников самолетного типа. Повреждены три автомобиля и энергетическая инфраструктура», — отметил он в своем Telegram-канале.

В некоторых частях города после атаки фиксировались сбои в подаче электроэнергии, тепло- и водоснабжении, сообщил мэр Валентин Демидов. По состоянию на 6:20 мск «не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде», уточнил Гладков. По словам Демидова, специалистам пришлось задействовать резервную генерацию, чтобы подключить многоквартирные дома, социальные объекты и сооружения водоканала.

«Мы контролируем сроки, чтобы отключение жилья и социальных объектов от тепла и от электроэнергии не нанесло критического урона для тех, кто в них находится <…> Крайне сложная ситуация, но мы проходили еще более сложную ситуацию», — подчеркнул Гладков.

Несмотря на последствия ракетной атаки, школы, детские сады, больницы и поликлиники в Белгороде работают в обычном очном формате. Однако в некоторых частях города не работают светофоры, на 15 перекрестках выставлены регулировщики, добавил Демидов.

По информации Telegram-канала «Белгород №1», из-за перебоев с электроэнергией было зафиксировано 113 случаев застревания людей в лифтах. Кроме того, в Белгороде прекратил работать парк аттракционов «Калейдоскоп». Также подписчики канала сообщали о перебоях с радио- и ТВ-вещанием.

По словам Гладкова, в микрорайонах Белгорода, где нет электроэнергии, можно зайти в дома культуры, библиотеки и физкультурно-оздоровительные комплексы, чтобы бесплатно зарядить телефон. Пункты временного размещения и обогрева власти пока не разворачивают.

Читайте также
«Театр приглашает на подзарядку гаджетов»: как белгородцы спасают друг друга во время блэкаута

В результате обстрела объекты энергетики повреждены не только в областном центре, но и в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском округах, добавил губернатор.

Ракетная опасность в Белгороде объявлялась накануне около полуночи и действовала 14 минут, следует из сообщений регионального управления МЧС России. По информации SHOT, Белгород обстреливался американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Минимум пять-шесть громких взрывов прозвучало незадолго до полуночи. В небе было видно несколько ярких вспышек», — сообщил Telegram-канал.

Позже, с 2:20 до 2:34 мск, жителей предупреждали об опасности атаки беспилотников.

Читайте также
«Кто рано встает — попадет под прилет»: 5 правил выживания в Белгороде

Удары по Брянской области

Мощной атаке ВСУ подверглись объекты инфраструктуры и в Брянской области. Украинские войска нанесли комбинированный удар с применением РЗСО HIMARS и реактивных БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены, однако энергоснабжение было оперативно восстановлено, отметил глава региона.

«Город сотряс мощный грохот. Очевидцы сообщали о громких звуках в разных районах города», — пишет местное издание «Новости Брянска».

Кроме того, ВСУ атаковали FPV- дронами поселок Белая Березка Трубчевского района — повреждены частный дом и легковой автомобиль. По словам Богомаза, осколочные ранения получил мирный житель, мужчину оперативно доставили в больницу.

Ракетная опасность в Брянской области действовала около десяти минут после полуночи, следует из публикаций губернатора. С 1:35 до 1:45 объявлялась беспилотная опасность. По информации Минобороны РФ, над регионом ночью сбили 26 беспилотников.

Читайте также
В Госдуме рассказали о цели удара ВСУ по Брянской области

4 февраля ВСУ атаковали Брянскую область не только системами HIMARS и БПЛА, но и управляемыми ракетами большой дальности «Нептун», сообщил Богомаз. 20 частных домов получили повреждения, еще один был полностью уничтожен. В одной из многоэтажек были повреждены 27 квартир.
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!