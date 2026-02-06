«Город сотряс мощный грохот». Как Белгород и Брянск пережили ракетный обстрел ВСУ

Белгород ночью подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Белгород подвергся ракетному обстрелу, в ходе которого выпущено 12 боеприпасов. Также над городом сбиты 10 беспилотников самолетного типа. Повреждены три автомобиля и энергетическая инфраструктура», — отметил он в своем Telegram-канале.
В некоторых частях города после атаки фиксировались сбои в подаче электроэнергии, тепло- и водоснабжении, сообщил мэр Валентин Демидов. По состоянию на 6:20 мск «не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде», уточнил Гладков. По словам Демидова, специалистам пришлось задействовать резервную генерацию, чтобы подключить многоквартирные дома, социальные объекты и сооружения водоканала.
«Мы контролируем сроки, чтобы отключение жилья и социальных объектов от тепла и от электроэнергии не нанесло критического урона для тех, кто в них находится <…> Крайне сложная ситуация, но мы проходили еще более сложную ситуацию», — подчеркнул Гладков.
Несмотря на последствия ракетной атаки, школы, детские сады, больницы и поликлиники в Белгороде работают в обычном очном формате. Однако в некоторых частях города не работают светофоры, на 15 перекрестках выставлены регулировщики, добавил Демидов.
По информации Telegram-канала «Белгород №1», из-за перебоев с электроэнергией было зафиксировано 113 случаев застревания людей в лифтах. Кроме того, в Белгороде прекратил работать парк аттракционов «Калейдоскоп». Также подписчики канала сообщали о перебоях с радио- и ТВ-вещанием.
По словам Гладкова, в микрорайонах Белгорода, где нет электроэнергии, можно зайти в дома культуры, библиотеки и физкультурно-оздоровительные комплексы, чтобы бесплатно зарядить телефон. Пункты временного размещения и обогрева власти пока не разворачивают.
В результате обстрела объекты энергетики повреждены не только в областном центре, но и в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском округах, добавил губернатор.
Ракетная опасность в Белгороде объявлялась накануне около полуночи и действовала 14 минут, следует из сообщений регионального управления МЧС России. По информации SHOT, Белгород обстреливался американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.
«Минимум пять-шесть громких взрывов прозвучало незадолго до полуночи. В небе было видно несколько ярких вспышек», — сообщил Telegram-канал.
Позже, с 2:20 до 2:34 мск, жителей предупреждали об опасности атаки беспилотников.
Удары по Брянской области
Мощной атаке ВСУ подверглись объекты инфраструктуры и в Брянской области. Украинские войска нанесли комбинированный удар с применением РЗСО HIMARS и реактивных БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены, однако энергоснабжение было оперативно восстановлено, отметил глава региона.
«Город сотряс мощный грохот. Очевидцы сообщали о громких звуках в разных районах города», — пишет местное издание «Новости Брянска».
Кроме того, ВСУ атаковали FPV- дронами поселок Белая Березка Трубчевского района — повреждены частный дом и легковой автомобиль. По словам Богомаза, осколочные ранения получил мирный житель, мужчину оперативно доставили в больницу.
Ракетная опасность в Брянской области действовала около десяти минут после полуночи, следует из публикаций губернатора. С 1:35 до 1:45 объявлялась беспилотная опасность. По информации Минобороны РФ, над регионом ночью сбили 26 беспилотников.
4 февраля ВСУ атаковали Брянскую область не только системами HIMARS и БПЛА, но и управляемыми ракетами большой дальности «Нептун», сообщил Богомаз. 20 частных домов получили повреждения, еще один был полностью уничтожен. В одной из многоэтажек были повреждены 27 квартир.