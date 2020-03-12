В Австрии умер первый человек от коронавируса

В Австрии зарегистрирована первая смерть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на оперативный штаб Вены.

Как отмечается, скончался 69-летний мужчина, проживающий в австрийской столице. Известно, что он недавно бывал в Италии.

Мужчина умер в ночь на четверг, 12 марта, в больнице Кайзера Франца-Иосифа.

По данным Минздрава Австрии, в стране зафиксировано 302 случая заражения. Четыре человека уже выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название SARS-CoV-2.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Бельгии

— О первой смерти от коронавируса сообщили в Панаме

— Первая смерть от коронавируса подтверждена в Канаде