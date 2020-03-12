В Австрии умер первый человек от коронавируса
В Австрии зарегистрирована первая смерть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на оперативный штаб Вены.
Как отмечается, скончался 69-летний мужчина, проживающий в австрийской столице. Известно, что он недавно бывал в Италии.
Мужчина умер в ночь на четверг, 12 марта, в больнице Кайзера Франца-Иосифа.
По данным Минздрава Австрии, в стране зафиксировано 302 случая заражения. Четыре человека уже выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название SARS-CoV-2.
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