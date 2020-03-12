Мишустин заявил о сведении угрозы распространения коронавируса в РФ до минимума

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России проводятся мероприятия для сведения угрозы распространения коронавирусной инфекции до минимума, цитирует РИА «Новости».

Он рассказал, что в стране осуществляются меры по профилактике коронавируса. «Именно это является главным мотивом», — объяснил Мишустин.

По его словам, несмотря на острую ситуацию с коронавирусом в мире, в России угроза распространения инфекции сведена до минимума.

В России официально подтверждено 28 случаев коронавирусной инфекции. Из них 25 случаев выявили у вернувшихся из Италии россиян, еще два случая диагностированы у граждан Китая и один — у гражданина Италии. Смогли вылечиться два жителя Китая, один россиянин, также были выписаны граждане РФ, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.

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