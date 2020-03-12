РФ передала Ирану тест-системы для диагностики коронавируса на 50 тысяч исследований

Россия передала около 800 тест-систем для диагностики коронавируса странам ЕАЭС, Ирану, КНДР, Монголии, а также странам СНГ. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, переданы странам — членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Азербайджану, Республике Узбекистан, Республике Таджикистан, Туркменистану, Монголии, КНДР и Ирану. Всего передано порядка 800 тест-систем для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19, которые позволят специалистам провести 80 тыс. исследований», — говорится в сообщении.

Из них 500 тест-систем на 50 тыс. исследований было передано Ирану.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились более 124 тысяч человек, умерли — 4604 человека.

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