Под Москвой задержали воров икон
close
В Подмосковье задержали банду, ворующую иконы, передает РЕН со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое ранее неоднократно судимых жителей Подмосковья», — сказала Волк.
Они обвиняются как минимум в трех крупных кражах. В ходе обысков полицейские обнаружили все украденные иконы в тайниках, оборудованных в подвалах и подсобных помещениях.
Реликвии находятся на экспертизе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Украинец украл из церкви мощи святого и подарил их другу
— Грабители проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле
— В Перми пьяный священник украл сумку в магазине и угнал машину