Под Москвой задержали воров икон

В Подмосковье задержали банду, ворующую иконы, передает РЕН со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое ранее неоднократно судимых жителей Подмосковья», — сказала Волк.

Они обвиняются как минимум в трех крупных кражах. В ходе обысков полицейские обнаружили все украденные иконы в тайниках, оборудованных в подвалах и подсобных помещениях.

Реликвии находятся на экспертизе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украинец украл из церкви мощи святого и подарил их другу

— Грабители проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле

— В Перми пьяный священник украл сумку в магазине и угнал машину