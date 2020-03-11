Случай заболевания коронавирусом зафиксировали на Ямайке

На Ямайке впервые зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

Как уточнили в ведомстве, инфицированной оказалась приехавшая из Британии гражданка Ямайки.

Спустя неделю после приезда женщина обратилась в больницу, после чего была изолирована.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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