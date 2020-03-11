Число жертв коронавируса в КНР превысило 3,1 тысячи

В Китае число погибших в результате заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 достигло 3158 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные госкомитета.

На материковой части страны подтвержденными числятся 80 778 случая заболевания.

Также из больниц были выписаны более 61 тысячи инфицированных китайцев.

На данным момент заболевшими считаются 16 145 человека, из которых 4 492 — в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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