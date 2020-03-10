Трамп призвал ФРС снизить процентную ставку

Президент США Дональд Трамп на странице в Twitter обратился к Федеральной резервной системе (ФРС) с призывом снизить процентную ставку.

Американский лидер назвал деятельность регулятора жалкой и медлительной. Главу ФРС Джея Пауэлла президент обвинил в том, что он слишком резко повышал ставку и слишком поздно снижал ее.

«Джей Пауэлл должен снизить нашу ставку ФРС до уровня наших стран-конкурентов», — заявил Трамп.

Он также отметил, что государства, где произошло снижение ставки, «имеют преимущество в два очка с еще большей валютной помощью».

Трамп подчеркнул, что ФРС должна быть лидером, а не ведомым звеном.

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