Шланги для отвода фекалий с надписью «На Берлин» удивили жителей Саратова

В Саратове в продаже появились шлангами для дренажных и фекальных вод с надписью «На Берлин!». Об этом сообщает «Говорит Москва».

Местные жители возмутились подобной находкой в магазине крупной торговой сети хозяйственных товаров.

«Наши деды и прадеды жизни под этим лозунгом отдали, а вы шланги для откачки дерьма «лозунгуете», дабы пузо свое набить, никаких моральных принципов от советской армии не осталось!» — прокомментировали в социальных сетях.

Отмечается, что надпись «На Берлин» нанесена не только на саму упаковку, но и на шланг. Представители торговой сети подтвердили наличие в их магазинах соответствующей продукции.

Там также заявили, что с этическими вопросами лучше обратиться непосредственно к производителю.