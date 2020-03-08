Президент Португалии на всякий случай уходит на карантин

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза сообщил, что не болеет коронавирусом, но на всякий случай уходит на карантин, говорится на сайте президента.

«Несмотря на то, что у президента нет симптомов заболевания, он решил отменить все свои публичные мероприятия в ближайшие две недели», — говорится в заявлении.

Президентский дворец на этой неделе посещали учащиеся школы, где позже обнаружили коронавирус.

В Португалии зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3650 человек.

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