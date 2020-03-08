Стали известны личности застреленного в Петербурге подростка и подозреваемого в его убийстве

Телеграм-канал «112» сообщает, что в подъезде одного из домов по улице Ижорского Батальона в Санкт-Петербурге было найдено тело застреленного 14-летнего Владислава Байдака. Кроме того, там указали, что подозреваемым в убийстве подростка является 14-летний Артем Саяпин — сын судьи судьи Колпинского районного суда Петербурга Виталия Саяпина.

По предварительной информации, убийство случилось около 9 вечера. В квартире, принадлежащей судье, отдыхала компания подростков. Несколько ребят, которые находились в гостях у Артема Саяпина, заявили следователям, что в погибшего парня стрелял именно сын хозяина квартиры.

Как стало известно, подозреваемый в убийстве и Байдак являются учениками гимназии №402.

Ранее сообщалось, что сейчас ведется розыск Артема Саяпина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Петербурге готовят штурм квартиры с вооруженным неизвестным

— Силовики никого не обнаружили после штурма квартиры в Петербурге

— В Петербурге завели дело по факту убийства подростка в подъезде дома