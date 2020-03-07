Нахождение россиян на лайнере Grand Princess подтвердили в госдепе
В госдепартаменте США подтвердили данные о нахождении россиян на круизном лайнере Grand Princess, который был остановлен в Калифорнии для проведения тестов на новый тип коронавируса COVID-2019. Об этом в Facebook сообщило посольство России в США.
В публикации отмечается, что в госдепе ответили на отправленный запрос и подтвердили нахождение четырех российских граждан на борту лайнера.
Дипломаты добавили, что находятся в постоянном контакте с представителями компетентных органов и следят за развитием ситуации.
Ранее на Grand Princess в ходе тестирования был зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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