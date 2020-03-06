Один из пациентов с коронавирусом в Москве находится в состоянии средней тяжести

Один из пациентов, госпитализированных в Москве с коронавирусом нового типа, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, у четырех новых пациентов с коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме. При этом состояние пятого пациента оценивается как «средней тяжести», к его лечению привлечена высококвалифицированная бригада врачей.

По последним данным, в России зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess», один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии. 6 марта 2020 года стало известно о шести новых случаях вируса, пять из них обнаружены в Москве, еще один — в Нижнем Новгороде.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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