Генпрокуратура выявила фейки о тысячах заболевших коронавирусом в России
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Официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов заявил, что ведомство установило недостоверную инфорацию о массовом распространении коронавируса на территории РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что такие данные были получены во время мониторинга и анализа интернет-ресурсов.
«Установлена недостоверная общественно значимая информация о массовом распространении коронавирусной инфекции на территории нашей страны и о нескольких десятках тысяч заболевших людей», — сообщил Иванов.
Уточняется, что Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к фейкам о распространении коронавируса в России.
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