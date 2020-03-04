Генпрокуратура выявила фейки о тысячах заболевших коронавирусом в России

Официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов заявил, что ведомство установило недостоверную инфорацию о массовом распространении коронавируса на территории РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такие данные были получены во время мониторинга и анализа интернет-ресурсов.

«Установлена недостоверная общественно значимая информация о массовом распространении коронавирусной инфекции на территории нашей страны и о нескольких десятках тысяч заболевших людей», — сообщил Иванов.

Уточняется, что Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к фейкам о распространении коронавируса в России.

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